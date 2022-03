Supporto psicologico e corridoio umanitario per gli studenti ucraini. Le misure della Regione Liguria (Di martedì 1 marzo 2022) Supporto psicologico nelle scuole liguri per gli studenti ucraini o legati in qualche modo all'Ucraina e un corridoio umanitario accademico con l'Ucraina affinché gli studenti possano rifugiarsi in Liguria e proseguire i propri studi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022)nelle scuole liguri per glio legati in qualche modo all'Ucraina e unaccademico con l'Ucraina affinché glipossano rifugiarsi ine proseguire i propri studi. L'articolo .

