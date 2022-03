Super Green pass: ecco cosa cambia da oggi (Di martedì 1 marzo 2022) A meno di sorprese al momento imprevedibili il 15 giugno 2022 dovrebbe essere abolito il Super Green pass per lavorare. Abolito anche l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto più di 50 anni. Si dovrebbe tornare semplicemente al Green pass Base. Di seguito alcune altre regole che cambieranno in questi mesi. Da oggi 1 Marzo invece saltano le restrizioni per i viaggi. Non saranno più obbligatorie le quarantene per chi arriva in Italia provenendo da un paese esterno all’Unione Europea. Per evitare la quarantena basterà essere in possesso un Green pass Base. Per quanto riguarda gli stadi invece, cambierà anche la capienza del pubblico all’interno: parliamo del 75% per gli stadi e del 60% per i palazzetti. Dal 10 marzo, negli ospedali si potrà tornare ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) A meno di sorprese al momento imprevedibili il 15 giugno 2022 dovrebbe essere abolito ilper lavorare. Abolito anche l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto più di 50 anni. Si dovrebbe tornare semplicemente alBase. Di seguito alcune altre regole che cambieranno in questi mesi. Da1 Marzo invece saltano le restrizioni per i viaggi. Non saranno più obbligatorie le quarantene per chi arriva in Italia provenendo da un paese esterno all’Unione Europea. Per evitare la quarantena basterà essere in possesso unBase. Per quanto riguarda gli stadi invece, cambierà anche la capienza del pubblico all’interno: parliamo del 75% per gli stadi e del 60% per i palazzetti. Dal 10 marzo, negli ospedali si potrà tornare ...

