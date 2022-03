Suor Orsola Benincasa | la ricerca al servizio dell’arte | restaurati due capolavori recuperati dai carabinieri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 marzo 2022) Due anni di lavoro di restauro certosino nei laboratori dell’Università per riportare all’antico splendore due imponenti dipinti (di due metri ciascuno) appartenenti alla Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù di Sant’Antonio Abate. È una delle ultime “imprese” dell’ampio lavoro di “terza missione” aldel patrimonio culturale campano, e non solo, realizzata dagli studenti del Corso di Laurea magistrale in Restauro dei beni culturali dell’Universitàdi Napoli in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e il Nucleo regionale di Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei.Furti d’arte (in questo caso una collocazione illecita ai sensi dell’art. 171 del Codice dei beni culturali e ...