“Sto male, fatemi uscire”. GF Vip, tutto il dramma di Antonio Medugno (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata del GF Vip, del 28 febbraio, si è parlato molto di Antonio Medugno. Come qualcuno ricorderà, il giovane ha sofferto tempo fa di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Ora ne è fuori, ma la paura di ricaderci è tanta. “Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione – ha detto Medugno – La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Poi, durante la diretta dell’ultima puntata, Antonio – in lacrime – ha chiesto un incontro in confessionale con Alfonso Signorini per comunicargli il proprio ritiro. Antonio Medugnonon è mai entrato nel dettaglio dei suoi problemi, ma ha dichiarato: “Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata del GF Vip, del 28 febbraio, si è parlato molto di. Come qualcuno ricorderà, il giovane ha sofferto tempo fa di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Ora ne è fuori, ma la paura di ricaderci è tanta. “Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione – ha detto– La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”. Poi, durante la diretta dell’ultima puntata,– in lacrime – ha chiesto un incontro in confessionale con Alfonso Signorini per comunicargli il proprio ritiro.non è mai entrato nel dettaglio dei suoi problemi, ma ha dichiarato: “Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune ...

