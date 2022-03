Stellantis, un piano industriale a batteria. Nel 2023 debutta la prima Jeep elettrica (Di martedì 1 marzo 2022) Una leadership da costruire sul fronte dell’auto elettrica. Questo il messaggio del piano industriale Dare Forward 2030 illustrato da Carlos Tavares oggi al Taets Art & Event Park di Zaandam, in Olanda. Un appuntamento lungamente atteso per Stellantis, passata per un atto di nascita il 16 gennaio 2021 e i due eventi dell’ EV Day 2021 l’8 luglio 2021 seguito dal Software Day il 7 dicembre. Tasselli di una strategia dove lo sviluppo di piattaforme modulari e architetture informatiche andavano a porre le basi per la svolta, forse anche inattesa, arrivata oggi: il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti rappresentate da vetture a batteria, già entro la fine del decennio. “Assumere la leadership nella decarbonizzazione è il nostro contributo per un futuro sostenibile” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Una leadership da costruire sul fronte dell’auto. Questo il messaggio delDare Forward 2030 illustrato da Carlos Tavares oggi al Taets Art & Event Park di Zaandam, in Olanda. Un appuntamento lungamente atteso per, passata per un atto di nascita il 16 gennaio 2021 e i due eventi dell’ EV Day 2021 l’8 luglio 2021 seguito dal Software Day il 7 dicembre. Tasselli di una strategia dove lo sviluppo di piattaforme modulari e architetture informatiche andavano a porre le basi per la svolta, forse anche inattesa, arrivata oggi: il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti rappresentate da vetture a, già entro la fine del decennio. “Assumere la leadership nella decarbonizzazione è il nostro contributo per un futuro sostenibile” ...

