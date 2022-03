**Stellantis: piano, target leadership in veicoli commerciali** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Nel nuovo piano strategico 'Dare Forward 2030' presentato oggi dall'ad Carlos Tavares è previsto l'obiettivo di coprire nel 2030 un terzo delle vendite globali online , grazie al "lancio di un mercato digitale globale che offra ai clienti un viaggio senza interruzioni lungo l'intera galassia di prodotti e servizi di Stellantis". Il gruppo punta anche alla "leadership nel mercato dei veicoli commerciali, potenziata da 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti i segmenti, compreso il nuovo Ram 1500 BEV". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Nel nuovostrategico 'Dare Forward 2030' presentato oggi dall'ad Carlos Tavares è previsto l'obiettivo di coprire nel 2030 un terzo delle vendite globali online , grazie al "lancio di un mercato digitale globale che offra ai clienti un viaggio senza interruzioni lungo l'intera galassia di prodotti e servizi di Stellantis". Il gruppo punta anche alla "nel mercato deicommerciali, potenziata da 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti i segmenti, compreso il nuovo Ram 1500 BEV".

