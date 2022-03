Stellantis, il piano Tavares: nessuna certezza per l’Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per dare un nome al suo primo piano industriale da capo di Stellantis Carlos Tavares ha scelto un’espressione in inglese ben poco usata che letteralmente significa «osare in avanti». Il suo «Dare forward 2030» è certamente ambizioso, specie nell’annuncio di voler produrre per quella data solo auto elettriche in Europa e arrivare a una percentuale del 50% nei meno propensi Stati Uniti. PER CHI SI ASPETTAVA indicazioni per gli stabilimenti italiani invece la delusione è cocente: nessun annuncio se non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per dare un nome al suo primoindustriale da capo diCarlosha scelto un’espressione in inglese ben poco usata che letteralmente significa «osare in avanti». Il suo «Dare forward 2030» è certamente ambizioso, specie nell’annuncio di voler produrre per quella data solo auto elettriche in Europa e arrivare a una percentuale del 50% nei meno propensi Stati Uniti. PER CHI SI ASPETTAVA indicazioni per gli stabilimenti italiani invece la delusione è cocente: nessun annuncio se non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

