Stellantis | 300 mld euro ricavi e 20 mld free cash flow al 2030

(Di martedì 1 marzo 2022)punta a raddoppiare inetti a 300 miliardi dientro ile sostenere i margini di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre (10%) per tutto il periodo del piano Dare ...

Advertising

ItaliaOggi : Stellantis punta a 300 mld di euro di ricavi entro il 2030 - classcnbc : STELLANTIS E L'OBIETTIVO 300 MLD ENTRO 2030 'Dare Forward 2030' è il nuovo ambizioso piano strategico di… - sant_px : RT @Affaritaliani: Stellantis, ricavi doppi a 300 mld entro - Affaritaliani : Stellantis, ricavi doppi a 300 mld entro - MilanoFinanza : Stellantis conta di raddoppiare i ricavi a 300 mld e di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis 300

punta a raddoppiare i ricavi netti amiliardi di euro entro il 2030 e sostenere i margini di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre (10%) per tutto il periodo del piano Dare ...A livello finanziario,punta a raddoppiare i ricavi netti amiliardi di euro entro il 2030 e a sostenere margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio. ...Condividi questo articolo:Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – E’ un piano che guarda a una espansione fuori dalle aree ‘tradizionali’ come Europa e Nordamerica, quello presentato da Stellantis: lo confermano ...Raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 e sostenere i margini ... I ricavi delle nuove auto dai segmenti dei veicoli premium e di lusso aumenteranno di quattro volte.