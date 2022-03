Squalificati Serie A, il giudice sportivo: Bonaventura fermato per due giornate (Di martedì 1 marzo 2022) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo al termine della 27esima giornata del campionato di Serie A. Il turno ha visto i passi falsi di Inter e Milan, la corsa scudetto è sempre più avvincente. In testa vola il Napoli grazie al blitz contro la Lazio, in ripresa anche la Juventus che ha sbancato il campo dell’Empoli. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, rivolto numerosi e gravi insulti nei confronti del Direttore di gara mentre lo stesso si apprestava a rivedere un’azione sullo schermo; per avere, inoltre al 53° del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Sono arrivate le decisioni delal termine della 27esima giornata del campionato diA. Il turno ha visto i passi falsi di Inter e Milan, la corsa scudetto è sempre più avvincente. In testa vola il Napoli grazie al blitz contro la Lazio, in ripresa anche la Juventus che ha sbancato il campo dell’Empoli. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, rivolto numerosi e gravi insulti nei confronti del Direttore di gara mentre lo stesso si apprestava a rivedere un’azione sullo schermo; per avere, inoltre al 53° del ...

