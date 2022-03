Spunta l’ipotesi di una cessione per Sky Italia (Di martedì 1 marzo 2022) Sky Italia fa i conti con un periodo di revisione del suo core business. Lo scrive ItaliaOggi nella sua edizione odierna ricordando la perdita della gran parte dei diritti della Serie A fino al 2024, e la forte ristrutturazione aziendale, con migliaia di persone in uscita nel piano 2021-2024: circa 2.750 unità scelte tra i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 marzo 2022) Skyfa i conti con un periodo di revisione del suo core business. Lo scriveOggi nella sua edizione odierna ricordando la perdita della gran parte dei diritti della Serie A fino al 2024, e la forte ristrutturazione aziendale, con migliaia di persone in uscita nel piano 2021-2024: circa 2.750 unità scelte tra i L'articolo

Advertising

mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: Spunta l’ipotesi di una cessione per #Sky Italia - sportli26181512 : #Media #Notizie Spunta l’ipotesi di una cessione per Sky Italia: Sky Italia fa i conti con un periodo di revisione… - CalcioFinanza : Spunta l’ipotesi di una cessione per #Sky Italia - Ouranos___ : RT @ibico75: È mistero sulla partecipazione di Abramovich ai negoziati. Spunta l'ipotesi Shevchenko allenatore del Chelsea. #Abramovich #n… - ibico75 : È mistero sulla partecipazione di Abramovich ai negoziati. Spunta l'ipotesi Shevchenko allenatore del Chelsea.… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta l’ipotesi Genova, per i profughi ucraini spunta l'ipotesi del Seminario al Righi La Repubblica