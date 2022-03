Spirano | torna l’open day vaccinale per le terze dosi | accesso senza prenotazione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022). Così come accaduto lo scorso 4 febbraio, tutti i cittadini che hanno effettuato la seconda dose da almeno 12o giorni potranno partecipare alVax organizzato al PalaSpirà divenerdì 4 marzo. L’iniziativa è quindi rivolta a tutti i maggiori di 12 anni che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti Covid prima del 4 novembre 2021 e che, anche se già prenotati sul sistema Poste, potranno accedere liberamente dalle 20 alle 24 per effettuare la terza dose (con ultima accettazione alle 23.40). Chi avesse già fissato un appuntamento su Poste in data successiva, questo si annullerà contestualmente all’atto dell’accettazione: all’ingresso sarà necessario mostrare la tessera sanitaria e la carta d’identità, mentre i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.