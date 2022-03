Spider-Man, Andrew Garfield svela i retroscena dello scatto che ricrea il famoso meme (Di martedì 1 marzo 2022) Andrew Garfield ha svelato i retroscena della foto che ricrea il famoso meme, realizzata sul set del film Spider-Man: No Way Home. Andrew Garfield ha svelato qualche retroscena della creazione del meme di Spider-Man realizzato in versione live-action sul set di No Way Home. Durante una pausa delle riprese, infatti, insieme a Tom Holland e Tobey Maguire ha posato per realizzare un iconico scatto che ritrae le tre versioni di Peter Parker insieme. In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Andrew Garfield ha spiegato: "Avevamo ideato fin dall'inizio quel momento. Penso che tutti si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)hato idella foto cheil, realizzata sul set del film-Man: No Way Home.hato qualchedella creazione deldi-Man realizzato in versione live-action sul set di No Way Home. Durante una pausa delle riprese, infatti, insieme a Tom Holland e Tobey Maguire ha posato per realizzare un iconicoche ritrae le tre versioni di Peter Parker insieme. In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight,ha spiegato: "Avevamo ideato fin dall'inizio quel momento. Penso che tutti si ...

Advertising

marvelcinemaita : ‘Spider-Man: No Way Home’ in lizza agli Oscar 2022 per il premio al ‘Film più popolare’ - marvelcinemaita : Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield nega di aver indossato un sedere finto nel costume - hermesslink : @tanoslatt @ehilila @linoscute vero mood killer però ci sta un sacco, non al primo appuntamento però aisha a me m’h… - badtasteit : #SpiderMan: Andrew Garfield sul giorno in cui ha ricreato il celebre meme con Tom Holland e Tobey Maguire - RedCapes_it : Andrew Garfield rompe il silenzio su un suo possibile ritorno come Spider-Man -