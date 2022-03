Spettacolo di burlesque al Circolo delle Forze Armate: e il balletto hot costa il posto al direttore (Di martedì 1 marzo 2022) Rimosso dal suo incarico il colonnello Stefano Santoro , direttore del Circolo Ufficiali delle Forze Armate . La decisione dopo le polemiche per uno Spettacolo di burlesque andato in scena proprio nel ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Rimosso dal suo incarico il colonnello Stefano Santoro ,delUfficiali. La decisione dopo le polemiche per unodiandato in scena proprio nel ...

