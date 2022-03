Spartak Mosca escluso dall’Europa League: l’Uefa punisce ancora la Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver perso la sede della prossima finale di Champions League, la Russia subisce un altro duro di colpo dal punto di vista sportivo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, l’Uefa escluderà lo Spartak Mosca dagli ottavi di finale di Europa League. Il club allenato dall’italiano Vanoli non giocherà quindi la doppia sfida contro il Lipsia che, a questo punto, verrà automaticamente promosso ai quarti. L’ UEFA ESCLUDE LO Spartak Mosca: COSA FARÀ LA FIFA? Il massimo organismo calcistico europeo ha voluto dare un altro segno tangibile di condanna della Russia in Ucraiana. La conferma di ciò è arrivata dal Ceo del Lipsia, Oliver Mantzlaff: “Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver perso la sede della prossima finale di Champions, lasubisce un altro duro di colpo dal punto di vista sportivo. Secondo il quotidiano tedesco Bild,escluderà lodagli ottavi di finale di Europa. Il club allenato dall’italiano Vanoli non giocherà quindi la doppia sfida contro il Lipsia che, a questo punto, verrà automaticamente promosso ai quarti. L’ UEFA ESCLUDE LO: COSA FARÀ LA FIFA? Il massimo organismo calcistico europeo ha voluto dare un altro segno tangibile di condanna dellain Ucraiana. La conferma di ciò è arrivata dal Ceo del Lipsia, Oliver Mantzlaff: “Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia ...

