Spartak Mosca | «Contrari a esclusione dall’Europa League»

(Di martedì 1 marzo 2022) «UEFA e FIFA hanno deciso di escluderci dall’attuale fase finale della UEFA Europa. Ciò significa che i nostri ottavi di finale contro l’RB Lipsia non andranno in scena come previsto. Questo verdetto è collegato alla posizione delle organizzazioni sui recenti eventi che hanno avuto luogo in Ucraina». Si apre così una nota delloL'articolo

Advertising

DiMarzio : La @UEFA ha escluso lo @fcsm_official dall'#UEL: gli scenari - 24Trends_Italia : 1. Macron - 10mille+ 2. Medvedev - 10mille+ 3. 1 marzo - 10mille+ 4. Martedi grasso - 5mille+ 5. Ilenia Fabbri - 5m… - CalcioFinanza : #Spartak Mosca: «Contrari all'esclusione dall’Europa League. Lo sport deve costruire ponti, non bruciarli»… - Gianlui82088323 : Godo Spartak Mosca eliminato. Continuate a fare i tik tok pagliacci - BomberIgli : Sportivamente le sanzioni alla Russia sono corrette? Mi spiego: nel caso dello Spartak Mosca eliminato dall'Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spartak Mosca

Infine l'Uefa ha messo in stand by i club russi impegnati nelle coppe europee, e quindi loper il suo ottavo di finale di Europa League contro il Lipsia. Putin: gli oligarchi, la ...Ciò significa che, oltre a non partecipare alla Champions League e all'Europa League (dove erano ancora in corsa loe lo Zenit San Pietroburgo), la Russia non prenderà parte ai mondiali ...La Fifa ha deciso di escludere la Russia dai Mondiali e la Uefa di escludere i club russi da tutte le Coppe europee a causa dell'invasione dell'Ucraina. E anche la Federazione del gioco della Dama ha ...Squadre e atleti russi banditi dalle manifestazioni sportive nel mondo. In tutti gli sport, non solo nel calcio. Cio, Fifa, Uefa e tutte le federazioni sportive internazionali hanno detto ...