Spalletti è l’anti Jack Frusciante | lui nel gruppo è entrato e lo ha forgiato

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 marzo 2022) La corsa sotto la curva Sud, o meglio sotto lo spicchio del settore dedicato ai tifosi del Napoli, adiacente alla Curva Sud, è l’immagine simbolo della squadra di. Ne abbiamo scritto. Quella corsa è la cartina di tornasole dello stato di salute del, dell’affiatamento. Soprattutto del lavoro svolto da Luciano. Perché nel calcio, come in qualsiasi altro ambito, nulla si ottiene senza il lavoro, l’abnegazione, la passione, lo studio, una certa dose di disciplina. E, aggiungiamo, l’attenzione al particolare. C’è un lavoro non indifferente che è stato effettuato sul. E noi questo lavoro – die del suo staff – abbiamo deciso di sottoporlo a una radiografia. Affinché fosse evidente cosa vuol dire avere un allenatore che ha a cuore la valorizzazione della rosa. ...