"Sostituita con lei". Michelle Hunziker furiosa per la scoperta su Tomaso Trussardi (Di martedì 1 marzo 2022) Nonostante il successo riscosso nelle due puntate di Michelle Impossible, non tutto è rose e fiori per la vip svizzera. Allo show hanno partecipato big televisivi come Maria De Filippi e Silvia Toffanin, ma anche della musica, come Eros Ramazzotti che le ha dedicato dopo decenni Più bella cosa. Ma Michelle Hunziker sta vivendo un periodo estremamente buio per via dell'ormai nota separazione dal marito Tomaso Trussardi. Lo scorso 12 gennaio, quando hanno annunciato la fine del loro matrimonio attraverso una nota dell'Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano promessi di continuare a rispettarsi per il bene delle figlie Sole (2013) e Celeste (2015). Una rottura senza dubbio dolorosa per entrambi, che avevano intenzione di ...

