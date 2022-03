“Sophie vittima di dinamica violenta” | Moige contro GF Vip | anche Miriana e Alex Belli nel mirino

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo quasi sei mesi dalla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuto il, il Movimento Italiano Genitori, che si è espresso sul programma condotto da Alfonso Signorini. A parlare in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, è stata Elisabetta Scala, vicepresidente del,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Secondo Scala, la bellasarebbe 'di una dinamica violenta ', una definizione molto dura che potrebbe portarea nuovi dubbi. Infine, parlando in generale del format del Gf Vip, ...S econdo Scala, la modella milanese sarebbe "di una dinamica violenta" , una definizione molto dura che potrebbe portarea nuovi dubbi. Infine, parlando in generale del format del Gf ...Nuova scoppiettante puntata al Grande Fratello Vip 6. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena, come la doppia eliminazione. A uscire dalla casa sono stati Nathalie Caldonazzo, la meno votata dal ...GF Vip 6 nel mirino del Moige, associazione di promozione sociale impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori.