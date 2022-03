“Solo per te”. Ilary Blasi, il gesto top di Belen Rodriguez dopo il caos sulla crisi con Totti (Di martedì 1 marzo 2022) Tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez c’è un bel rapporto di stima e amicizia: lo testimonia il fatto che negli anni le due protagoniste della tv italiana non si sono mai scontrate e hanno sempre speso parole buone l’una nei confronti dell’altra. Nel 2017 quando Ilary Blasi conduceva il GF Vip, Belen Rodriguez è stata ospite di una puntata anche perché in quella edizione c’erano i suoi due fratelli in Casa. E in quell’occasione tra le due ci fu anche un bacio saffico: “Ho ancora i brividi – scherzava la Blasi – volevo durasse di più”. Durante Michelle Impossible condotto dalla Hunziker Ilary Blasi è intervenuta come ospite e ha anche fatto una battuta sulla showgirl argentina. Qualcuno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Trac’è un bel rapporto di stima e amicizia: lo testimonia il fatto che negli anni le due protagoniste della tv italiana non si sono mai scontrate e hanno sempre speso parole buone l’una nei confronti dell’altra. Nel 2017 quandoconduceva il GF Vip,è stata ospite di una puntata anche perché in quella edizione c’erano i suoi due fratelli in Casa. E in quell’occasione tra le due ci fu anche un bacio saffico: “Ho ancora i brividi – scherzava la– volevo durasse di più”. Durante Michelle Impossible condotto dalla Hunzikerè intervenuta come ospite e ha anche fatto una battutashowgirl argentina. Qualcuno ...

