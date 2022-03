Si chiama New Nordic Cuisine ed è la cucina tipica del Nord Europa. La caratteristica? Ingredienti stagionali, regionali e nutrienti (Di martedì 1 marzo 2022) Lo scorso anno il World Happiness Report ha stilato la classica annuale dei paesi più felici, ovvero quelli con una qualità della vita migliore, confermando al primo posto per il terzo anno di fila la Finlandia. Seguita da Islanda e Danimarca, con Svezia e Norvegia rispettivamente al sesto e ottavo posto. Insomma, il Nord Europa si conferma terra felice. E il merito non è soltanto dell’Hygge, del Lagom o del Friluftsliv (l’amore dei norvegesi di trascorre la vita all’aria aperta), tutte filosofie di vita diffusissime nell’area, ma anche di uno stile di vita sano e che passa dall’alimentazione. Si chiama New Nordic Cuisine, o Dieta Nordica, ed è nata da un’esigenza molto importante, quella di combattere il diffondersi dell’obesità in Scandinavia creando ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 marzo 2022) Lo scorso anno il World Happiness Report ha stilato la classica annuale dei paesi più felici, ovvero quelli con una qualità della vita migliore, confermando al primo posto per il terzo anno di fila la Finlandia. Seguita da Islanda e Danimarca, con Svezia e Norvegia rispettivamente al sesto e ottavo posto. Insomma, ilsi conferma terra felice. E il merito non è soltanto dell’Hygge, del Lagom o del Friluftsliv (l’amore dei norvegesi di trascorre la vita all’aria aperta), tutte filosofie di vita diffusissime nell’area, ma anche di uno stile di vita sano e che passa dall’alimentazione. SiNew, o Dietaa, ed è nata da un’esigenza molto importante, quella di combattere il diffondersi dell’obesità in Scandinavia creando ...

IOdonna : Si chiama New Nordic Cuisine ed è la cucina tipica del Nord Europa. La caratteristica? Ingredienti stagionali, regi… - Fabioans4 : @Moonlightshad1 Stessa decisione presa dalle orchestre di New York, Parigi e Monaco di Baviera. Inoltre è stato las… - avventista : ? ?? Ha fatto storia la decisione della Federazione avventista dello stato di New York (Usa) di aprire la prima… - YisroelKatz : RT @milanocortina26: ???? Il nostro nuovo racconto inizia da qui, da una pagina bianca, in un viaggio che si chiama #MilanoCortina2026. ????… - avventista : ? ?? Ha fatto storia la decisione della Federazione avventista dello stato di New York (Usa) di aprire la prima… -