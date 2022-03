Short track | Fontana | “Pronta ad accogliere gli ucraini in Italia | c’è necessità”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) “Ho sentito in questi giorni diversi atleti; stanno vivendo una situazione quasi da film, nessuno si aspettava che ricadessimo di nuovo in una situazione del genere, in una guerra. Vedere le immagini di loro che scappano e vanno nei bunker sotto terra è qualcosa di surreale. Stiamo cercando, nel nostro piccolo in Valtellina, di creare un modo per accoglierli: se riescono a venire insiamo pronti. Speriamo di poterli aiutare in qualsiasi modo, chi può colga l’occasione per sostenerli: c’è”. Così Ariannain merito alla grigia situazione relativa al popolo ucraino, attualmente in grave pericolo e in difficoltà a causa degli attacchi da parte della Russia di Putin. La specialista dello, primatista azzurra di medaglie olimpiche invernali, ha ...