Sfilata Armani senza musica alla Milano Fashion Week 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Giorgio Armani non è rimasto indifferente alla guerra Russia-Ucraina. Lo stilista ha presentato alla Milano Fashion Week la nuova collezione per l’Autunno-Inverno 2022/23 nel silenzio. Qualche giorno fa aveva già stupito tutti, annunciando che 400 posti in presenza all’evento sarebbero andati ai suoi dipendenti anziché ad influencer e ospiti d’onore. Poi, quando è arrivato il Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Giorgionon è rimasto indifferenteguerra Russia-Ucraina. Lo stilista ha presentatola nuova collezione per l’Autunno-Inverno/23 nel silenzio. Qualche giorno fa aveva già stupito tutti, annunciando che 400 posti in preall’evento sarebbero andati ai suoi dipendenti anziché ad influencer e ospiti d’onore. Poi, quando è arrivato il

Advertising

filafresh : RT @vogue_italia: Bellissima Anne ?? in stile rétro con un look e soprattutto un'acconciatura ispirata alla first lady più elegante di semp… - vogue_italia : Bellissima Anne ?? in stile rétro con un look e soprattutto un'acconciatura ispirata alla first lady più elegante d… - infoitcultura : Giorgio Armani e la sfilata in silenzio: niente musica, c’è dolore e solidarietà - CarmenPetracca : @gucci Armani vi mangia in testa per classe e sensibilità dimostrata durante la sua sfilata. - SonoLaChioda : Solidarietà all’Ucraina: dalla sfilata in silenzio di Armani alla donazione milionaria del Ceo di Rakuten… -