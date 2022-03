Serie A, giudice sportivo dopo ventisettesima giornata: sette squalificati, due giornate a Bonaventura (Di martedì 1 marzo 2022) Arrivano i provvedimenti del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la ventisettesima giornata. Spiccano le due giornate di squalifica per Giacomo Bonaventura: il giocatore della Fiorentina è stato ammonito e poi espulso per proteste, sanzionato “per comportamento non regolamentare in campo (sesta sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo”. Un turno di stop per l’espulso Amian (Spezia) e per i precedentemente diffidati Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). Ammende ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Arrivano i provvedimenti deldiA, Gerardo Mastrandrea,la. Spiccano le duedi squalifica per Giacomo: il giocatore della Fiorentina è stato ammonito e poi espulso per proteste, sanzionato “per comportamento non regolamentare in campo (sesta sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo,la notifica dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo”. Un turno di stop per l’espulso Amian (Spezia) e per i precedentemente diffidati Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). Ammende ...

