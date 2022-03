Serie A, benvenuti campionato dei disastri arbitrali: Dieci rigori negati al Napoli. Avete visto cosa hanno fatto alla Domenica Sportiva? (Di martedì 1 marzo 2022) Dieci rigori negati al Napoli dagli arbitri e dal VAR. I direttori di gara rischiano di falsare seriamente il campionato di Serie A. benvenuti nel campionato dei disastri arbitrali. I 2 incredibili calci di rigore negati all’Empoli, contro la Juventus, e il rigore negato al Napoli, contro la Lazio, sintetizzano appieno la fallimentare gestione arbitrale del duo Trentalange – Rocchi. Sul discutibile operato del duo Maresca – Valeri al Castellani si è fatto sentire, eccome, lo stoico Maurizio Pistocchi. Su gli invedibili falli di Rabiot e De Ligt si è fatto sentire anche Napolipiu.com ma nel bailamme mediatico i rigori ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 marzo 2022)aldagli arbitri e dal VAR. I direttori di gara rischiano di falsare seriamente ildiA.neldei. I 2 incredibili calci di rigoreall’Empoli, contro la Juventus, e il rigore negato al, contro la Lazio, sintetizzano appieno la fallimentare gestione arbitrale del duo Trentalange – Rocchi. Sul discutibile operato del duo Maresca – Valeri al Castellani si èsentire, eccome, lo stoico Maurizio Pistocchi. Su gli invedibili falli di Rabiot e De Ligt si èsentire anchepiu.com ma nel bailamme mediatico i...

