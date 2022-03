Sergei Naryshkin, chi è l’uomo che può rimuovere Putin? (Di martedì 1 marzo 2022) Sergei Naryshkin, chi è l’uomo che potrebbe rimuovere Putin? La posizione del presidente russo sembra sempre più fragile a causa delle sanzioni economiche che l’Occidente sta varando ai danni di Mosca e la sua rimozione potrebbe essere ormai vicina. Sanzioni economiche, come possono schiacciare la Russia Secondo quanto riferito da molti analisti ed esperti, l’avanzata delle truppe russe in Ucraina appare decisamente più lentadi quanto auspicato e previsto. Le difficoltà incontrate dai militari inviati dal Cremlino dipendono, in buona parte, dalla tenace e caparbia resistenza ucraina. La situazione è da imputare a una sottovalutazione delle forze di Kiev da parte di Mosca oppure da un errore di calcolo effettuato dal presidente Vladimir Putin? Al momento, non è ancora possibile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022), chi èche potrebbe? La posizione del presidente russo sembra sempre più fragile a causa delle sanzioni economiche che l’Occidente sta varando ai danni di Mosca e la sua rimozione potrebbe essere ormai vicina. Sanzioni economiche, come possono schiacciare la Russia Secondo quanto riferito da molti analisti ed esperti, l’avanzata delle truppe russe in Ucraina appare decisamente più lentadi quanto auspicato e previsto. Le difficoltà incontrate dai militari inviati dal Cremlino dipendono, in buona parte, dalla tenace e caparbia resistenza ucraina. La situazione è da imputare a una sottovalutazione delle forze di Kiev da parte di Mosca oppure da un errore di calcolo effettuato dal presidente Vladimir? Al momento, non è ancora possibile ...

