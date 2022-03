Scoppia il caso Tiziano Ferro che mostra a tutti i suoi “nuovi figli” (Di martedì 1 marzo 2022) In queste ore in Italia ritorna al centro il drammatico tema dell’utero in affitto, che si vorrebbe promuovere nel nostro Paese, con un vergognoso evento in barba a ogni legge nazionali, mentre c’è già chi si impegna per pubblicizzarlo sui propri canali social. Sta scatenando polemiche social e anche politiche uno dei temi purtroppo più L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 marzo 2022) In queste ore in Italia ritorna al centro il drammatico tema dell’utero in affitto, che si vorrebbe promuovere nel nostro Paese, con un vergognoso evento in barba a ogni legge nazionali, mentre c’è già chi si impegna per pubblicizzarlo sui propri canali social. Sta scatenando polemiche social e anche politiche uno dei temi purtroppo più L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CriX3210 : @isabellarauti @iFamNewsIT @FratellidItalia @FDI_Parlamento È una fiera con specialisti che parlano di FERTILITÀ 'e… - Fedcittsovr : Ci dicono , armiamoci e combattiamo per difendere la DEMOCRAZIA e la LIBERTÀ, sì ma in questo caso specifico potreb… - ilmanifesto : Si alternano alla Scala di Milano Thaïs di Jules Massenet e La dama di picche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, prima e ult… - sportface2016 : #F1, scoppia il caso #Haas: la #Fia potrebbe escludere #Mazepin - MarcoTeb : @afrodite1969 Il problema è che gli ucraini sono no vax solo il 36% è sierato??che si fa? facciamo venire in ITAL… -