(Di martedì 1 marzo 2022) Marioscrive die anche disul Corriere della Sera:. Faccio sempre fatica a credergli quando parla di cose buone. Il, è, con un’ironia disposta a diventare sarcasmo in un momento. Ha preso in mano una squadra che fece un anno fa 27 punti sui 33 possibili nelle ultime undici giornate, quelle che mancano adesso. Ci ha messocoraggio e realtà, ha avuto il meglio da tutti. Sono contento, lo meritava. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Sconcerti: Spalletti uomo strano dentro Napoli. Il vero Spalletti è duro, sferzante Sul Corsera: “Faccio sempre fa… - infoitsport : Sconcerti avvisa Spalletti: 'La Lazio può battere chiunque. Napoli senza qualità e forza' - Ftbnews24 : ?? #Lazio-Napoli, Sconcerti sicuro: “Sarà un match alla pari” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scar… - Ftbnews24 : ?? #Sconcerti sulla lotta scudetto: “Il Napoli ha un’arma in più sulle altre, ecco quale…” #Napoli #CagliariNapoli… - infoitsport : Sconcerti: 'Il Napoli non è migliore dell'Inter. Spalletti più geometrico? Resta da dimostrare' -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Spalletti

Corriere della Sera

Mario Sconcerti, giornalista, analizza sul Corriere della Sera il percorso del Napoli, che lo ha portato adesso al primo posto in classifica insiem ...Sul Corsera: “è bello da vedere, ha la miglior difesa del campionato, anche con la Lazio ha sofferto per un tempo in modo assillante” ...