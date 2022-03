Sciopero scuola per l’intera giornata dell’8 marzo. Nota (Di martedì 1 marzo 2022) Per l'intera giornata dell'8 marzo è previsto uno Sciopero generale nazionale proclamato da Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, Confederazione CUB, Confederazione Cobas, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), SGB, S.I. Cobas. Lo comunica il ministero con la Nota del 28 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Per l'interadell'8è previsto unogenerale nazionale proclamato da Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, Confederazione CUB, Confederazione Cobas, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), SGB, S.I. Cobas. Lo comunica il ministero con ladel 28 febbraio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sciopero scuola per l’intera giornata dell’8 marzo. Nota - AniefTorino : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale proclamato per l’8 marzo 2022. Proclama… - Baffotto3000 : RT @LiberaInformaz: ANIEF PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE PER IL 25 MARZO: BASTA OBBLIGO VACCINALE DOPO IL 31 MARZO approfondimenti: https://… - barbaranico1 : RT @LiberaInformaz: ANIEF PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE PER IL 25 MARZO: BASTA OBBLIGO VACCINALE DOPO IL 31 MARZO approfondimenti: https://… - LiberaInformaz : ANIEF PROCLAMA LO SCIOPERO GENERALE PER IL 25 MARZO: BASTA OBBLIGO VACCINALE DOPO IL 31 MARZO approfondimenti:… -