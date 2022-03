Scienziati, ecco com'è arrivata la Xylella 'killer' in Puglia (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Svelato il mistero dell'approdo nel Sud Italia della Xylella 'killer' che ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno - che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavirus - sarebbe arrivato in Puglia nel 2008 trasportato da una pianta di caffè del Costa Rica. Secondo uno studio condotto da Scienziati in Italia, Francia e Stati Uniti - pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica 'Nature' e a cui ha partecipato la ricercatrice italiana Maria Saponari del Cnr-Ipsp di Bari - il batterio Xylella fastidiosa è arrivato per la prima volta in Italia nel 2008, su una pianta di caffè, e successivamente si è adattato agli ulivi nella regione meridionale della Puglia, finendo per uccidere milioni di piante. Lo studio fa anche luce su alcuni tratti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Svelato il mistero dell'approdo nel Sud Italia della' che ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno - che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavirus - sarebbe arrivato innel 2008 trasportato da una pianta di caffè del Costa Rica. Secondo uno studio condotto dain Italia, Francia e Stati Uniti - pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica 'Nature' e a cui ha partecipato la ricercatrice italiana Maria Saponari del Cnr-Ipsp di Bari - il batteriofastidiosa è arrivato per la prima volta in Italia nel 2008, su una pianta di caffè, e successivamente si è adattato agli ulivi nella regione meridionale della, finendo per uccidere milioni di piante. Lo studio fa anche luce su alcuni tratti ...

