Scherma, Europei U20: le nazionali italiane non tireranno contro la Russia (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione Italiana Scherma, in accordo col Coni, lancia un forte segnale sulla guerra in Ucraina. Le nazionali italiane impegnate ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022, dove oggi sono in programma tre gare a squadre Under 20, non tireranno contro la Russia. “Visto il silenzio della FIE nel recepire l’indicazione del Comitato Olimpico Internazionale, circa l’esclusione della Russia dalle competizioni, l’Italia ha deciso che non presenterà le nostre squadre in pedana negli incontri con la Nazionale Russa“, ha detto il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. Oggi nella rassegna continentale giovanile in Serbia sono di scena le prove a squadre Under 20 di spada femminile, fioretto femminile e ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione Italiana, in accordo col Coni, lancia un forte segnale sulla guerra in Ucraina. Leimpegnate ai CampionatiGiovani e Cadetti di Novi Sad 2022, dove oggi sono in programma tre gare a squadre Under 20, nonla. “Visto il silenzio della FIE nel recepire l’indicazione del Comitato Olimpico Internazionale, circa l’esclusione delladalle competizioni, l’Italia ha deciso che non presenterà le nostre squadre in pedana negli incontri con la Nazionale Russa“, ha detto il Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi. Oggi nella rassegna continentale giovanile in Serbia sono di scena le prove a squadre Under 20 di spada femminile, fioretto femminile e ...

