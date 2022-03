Scaricato dalla Juventus e ora pronto al ritorno: Allegri rivuole il suo pupillo (Di martedì 1 marzo 2022) La Juve ogni tanto viene ingannata da qualche scelta errata dei suoi tecnici, ma Allegri è pronto a rimediare e a riportarlo a Torino. Ci sono stati diversi casi in cui giocatori di primo livello non venissero perfettamente capiti da allenatori o dirigenti che hanno così deciso di disfarsi di loro davvero molto presto per poi pentirsene amaramente e in certi casi la voglia di rimediare al pasticcio è stata tale che si è deciso di riportare a casa quei giocatori che ormai erano stati abbandonati. Max Allegri aveva spinto tanto per far arrivare a Torino un giocatore dalle grandi qualità al centro del campo, ma purtroppo con il suo addio non è stato più capito da Maurizio Sarri che ha così deciso di allontanarlo dando così un grande dispiacere a tutto il popolo bianconero, ma ora è tempo di rimediare. Massimiliano Allegri ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La Juve ogni tanto viene ingannata da qualche scelta errata dei suoi tecnici, maa rimediare e a riportarlo a Torino. Ci sono stati diversi casi in cui giocatori di primo livello non venissero perfettamente capiti da allenatori o dirigenti che hanno così deciso di disfarsi di loro davvero molto presto per poi pentirsene amaramente e in certi casi la voglia di rimediare al pasticcio è stata tale che si è deciso di riportare a casa quei giocatori che ormai erano stati abbandonati. Maxaveva spinto tanto per far arrivare a Torino un giocatore dalle grandi qualità al centro del campo, ma purtroppo con il suo addio non è stato più capito da Maurizio Sarri che ha così deciso di allontanarlo dando così un grande dispiacere a tutto il popolo bianconero, ma ora è tempo di rimediare. Massimiliano...

Advertising

LikeTorres7 : @catiuz92 Lulù offesa dalla linea della vita di Jess in cui ritiene lei abbia scaricato sulle sorelle la 'colpa' de… - ilBatti : RT @pbecchi: Per un anno il governo Draghi ha scaricato sui no vax le colpe del fallimento della politica sanitaria. Ora che dalla pandemia… - RinoRizzardi : RT @pbecchi: Per un anno il governo Draghi ha scaricato sui no vax le colpe del fallimento della politica sanitaria. Ora che dalla pandemia… - marcelgiorda : RT @pbecchi: Per un anno il governo Draghi ha scaricato sui no vax le colpe del fallimento della politica sanitaria. Ora che dalla pandemia… - iq_196 : RT @pbecchi: Per un anno il governo Draghi ha scaricato sui no vax le colpe del fallimento della politica sanitaria. Ora che dalla pandemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Scaricato dalla Bollo auto, il Pd: 'Veneto è l'unica Regione con la Calabria dove non si può pagare con la App 'IO'' Sono infatti 27 milioni gli utenti in tutta Italia che hanno scaricato questa applicazione sul ... sfruttando le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia; qua invece funziona al contrario: ...

Il caso. Gergiev non risponde, la Scala gli toglie la bacchetta ... però ho chiesto una presa di distanza dalla guerra, che è una cosa un po' diversa" ha detto ieri Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm. Dunque Gergiev, scaricato nel ...

Concorso ordinario secondaria, candidati scoprono tanti problemi nella ricevuta del pagamento. Chiarimenti Orizzonte Scuola Sono infatti 27 milioni gli utenti in tutta Italia che hannoquesta applicazione sul ... sfruttando le opportunità messe a disposizionetecnologia; qua invece funziona al contrario: ...... però ho chiesto una presa di distanzaguerra, che è una cosa un po' diversa" ha detto ieri Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm. Dunque Gergiev,nel ...