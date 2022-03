Santa Marina: dalla Regione fondi per danni maltempo novembre-dicembre 2020 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Marina (Sa) – In arrivo dalla Regione i fondi per il piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16-17-20 e 21 novembre, 2-3 dicembre 2020. Al Comune di Santa Marina sono stati destinati 700.000 euro per i lavori di sistemazione del Vallone Valle di Natale in Policastro Bussentino, per i lavori di sistemazione fondale e sistemazione idraulica del Vallone Soranna-Gammarana sono stati assegnati 300.000 euro, per i lavori di sistemazione viabilità comunale alle località Sant’Andrea-Faracchi-Scavo e Pisciolo, 500.000 euro, per i lavori di sistemazione Valloni e strade alle località ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – In arrivoper il piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16-17-20 e 21, 2-3. Al Comune disono stati destinati 700.000 euro per i lavori di sistemazione del Vallone Valle di Natale in Policastro Bussentino, per i lavori di sistemazione fondale e sistemazione idraulica del Vallone Soranna-Gammarana sono stati assegnati 300.000 euro, per i lavori di sistemazione viabilità comunale alle località Sant’Andrea-Faracchi-Scavo e Pisciolo, 500.000 euro, per i lavori di sistemazione Valloni e strade alle località ...

Advertising

anteprima24 : ** Santa Marina: dalla ##Regione fondi per danni #Maltempo novembre-dicembre 2020 ** - trekking_tv : Santa Marina: Dalla Regione i fondi per i danni del maltempo novembre-dicembre 2020 - GiornaleCilento : Santa Marina, Comune cerca case abbandonate da destinare ad alloggi - leadintogold : ?????? . BUONGIORNO ?? Foto Marina Delfino da - salernotoday : Santa Marina: al via il programma di riqualificazione del centro storico -