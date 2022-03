“Sandy è morta” nel finale di Grease? La strana teoria che spopola sul web su come finisce il film

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sandy morta

ilGiornale.it

Addio a Sandra Dee" , come a voler confermare il fatto cheè sempre stata. Ma forse la prova che viene usata di più dai fautori di questa teoria è la scena finale quando Danny e..." "Lo capisco, lo so" La moglie del lettore Shinichiro ècon l'aiuto di un'altra ...( tedesco Link esterno ) pensa che sia "triste che non sia permesso in ogni Paese. Mi sono iscritto a ...Grease è un musical classico della storia del cinema: ma dietro si nasconde una macabra teoria che cambierebbe il significato di tutto il film ...