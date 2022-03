San Vitaliano | nuova “stesa” in poche ore | rinvenuti 11 bossoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il raid di ieri, nuovi spari a San, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno della “219” per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi in aria da ignoti. La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a San(Napoli), in via Anna

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spari nella notte nel Napoletano, rinvenuti 11 bossoli: indagini - SkyTG24 : Spari nella notte nel Napoletano, rinvenuti 11 bossoli: indagini - NapoliToday : #Cronaca Stesa nella “219”: l'allarme nella notte - cronachecampane : Due stese di camorra a San Vitaliano in poche ore - TeleCapriNews : Spari nella notte a San Vitaliano (Napoli), rinvenuti dieci bossoli calibro 9 in un complesso di edilizia popolare,… -

Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a San Vitaliano (Napoli) in via Anna Magnani all'interno della '219' per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 10 bossoli calibro 9.