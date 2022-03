Russia-Ucraina | il primo passo verso la pace fa il giro del mondo | è successo pochi istanti fa

(Di martedì 1 marzo 2022), le news di oggi sulla guerra. La Tass annuncia per domani un nuovo round di negoziati, ma Putin prepara assedio a Kiev: bombardamenti da questa notte, stamattina un razzo ha centrato un ospedale di maternità, colpita la TV tower nel pomeriggio con l'interruzione delle trasmissioni. Pesanti bombardamenti su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede del Governo: segnalate 10 vittime e 35 feriti. Zelensky al Parlamento Europeo: "Putin parla di target militari ma uccide i bambini". Cina disposta a mediare, la Bieloscende apertamente in guerra contro l’. Il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, spostata l'ambasciata dalla Capitale a Leopoli. Secondo quanto riferisce il Guardian il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiamato il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba offrendo la disponibilità di ...

"L'aggressione - premeditata e immotivata - della Russia verso l'Ucraina un Paese vicino ci riporta indietro di oltre ottant'anni. Non si tratta soltanto di un attacco a un Paese libero e sovrano, ma di un ...