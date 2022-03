Russia-Ucraina: i brasiliani dello Shakhtar raggiungono la Romania (Di martedì 1 marzo 2022) La tensione tra Russia e Ucraina sta diventando sempre più dura e sta progressivamente coinvolgendo anche una serie di squadre di calcio tra cui quelle più conosciute come lo Shakhtar Donetsk. Il club allenato da Roberto De Zerbi, che nel frattempo ha abbandonato il Donbass, ha comunicato che i suoi giocatori brasiliani hanno lasciato il paese per approdare in Romania. Il comunicato ha fatto sapere inoltre che anche i calciatori brasiliani di Dinamo Kiev e SK-Dnipro hanno lasciato il paese e attraversato il confine romeno. Russia-Ucraina: cosa dice lo Shakhtar? “L’evacuazione dei giocatori è stata possibile grazie all’assistenza personale del presidente UEFA Aleksander Ceferin. Ma anche del presidente della Federcalcio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) La tensione trasta diventando sempre più dura e sta progressivamente coinvolgendo anche una serie di squadre di calcio tra cui quelle più conosciute come loDonetsk. Il club allenato da Roberto De Zerbi, che nel frattempo ha abbandonato il Donbass, ha comunicato che i suoi giocatorihanno lasciato il paese per approdare in. Il comunicato ha fatto sapere inoltre che anche i calciatoridi Dinamo Kiev e SK-Dnipro hanno lasciato il paese e attraversato il confine romeno.: cosa dice lo? “L’evacuazione dei giocatori è stata possibile grazie all’assistenza personale del presidente UEFA Aleksander Ceferin. Ma anche del presidente della Federcalcio ...

