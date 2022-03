Russia Ucraina diretta. Kharkiv sotto attacco, Kharkiv sotto attacco. Zelensky: «Azione di uno Stato terrorista, viviamo una tragedia immane» (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina sotto pesante attacco russo. Le truppe di Mosca si avvicinano alla capitale Kiev con un convoglio di blindati lungo oltre 60 km, e stanno continuando a bombardare le... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022)pesanterusso. Le truppe di Mosca si avvicinano alla capitale Kiev con un convoglio di blindati lungo oltre 60 km, e stanno continuando a bombardare le...

