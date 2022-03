Russia-Ucraina, Biden agli 007: "Ditemi se Putin è sano di mente" (Di martedì 1 marzo 2022) Gli Usa mettono Vladimir Putin sul lettino dello psicanalista e cercano di analizzare lo stato della sua salute mentale , mentre Joe Biden lima il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 marzo 2022) Gli Usa mettono Vladimirsul lettino dello psicanalista e cercano di analizzare lo stato della sua salute mentale , mentre Joelima il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - Cuoredifango : RT @gabrillasarti2: Guarda 'Anpi scoperchia la vera causa della guerra in Ucraina: missili Nato arrivati sotto casa della Russia' su YouTub… - ChemtrailsRoma : RT @HodajahL: La Russia proseguirà l'operazione militare in Ucraina fino al raggiungimento dei suoi 'obiettivi' e ospiterà la prima confere… -