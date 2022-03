Russia | Netflix non trasmetterà i canali di Stato ‘indispensabili’ per Putin

(Di martedì 1 marzo 2022)prende posizione sulla guerra in Ucraina. E lo fa proprio nel paese guidato da Vladimir. A quanto si apprende, la multinazionale dello streaming ha deciso di non aggiungeretelevisivi statali al suo servizio in, nonostante ciò fosse previsto dalla legge. Una norma interna, infatti, proprio da oggi – 1° marzo – prevede che le piattaforme multimediali con più di 100mila utenti indistribuiscano circa 20di notizie, sport e intrattenimento in chiaro. Allo scattare di tale scadenza, tuttavia,avrebbe detto niet. Secondo quanto riportato da Reuters, un portavoce della multinazionale rimasto anonimo per motivi di sicurezza ha comunicato: “Data la situazione attuale, non abbiamo intenzione di ...

Advertising

fanpage : Russia senza #Netflix, gli utenti non potranno pagare con carta di credito #UkraineRussiaWar - lorepregliasco : Politica Netflix in Russia: influencer e celebrità stanno diffondendo sui propri canali social messaggi contro l'op… - NicolaSabbion : RT @ilriformista: Anche Hollywood si muove contro #Mosca, le major boicottano la #Russia sospendendo le uscite dei nuovi film. #Netflix ha… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Anche Hollywood si muove contro #Mosca, le major boicottano la #Russia sospendendo le uscite dei nuovi film. #Netflix ha… - ilriformista : Anche Hollywood si muove contro #Mosca, le major boicottano la #Russia sospendendo le uscite dei nuovi film.… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Netflix

...responsabile degli Affari globali Nick Clegg ha già annunciato che o scurerà le pagine di... Dal canto suoha detto che non si adeguerà alla legge russa che impone ai servizi audio e ...Come detto, anche le piattaforme di streaming hanno deciso di chiudere i ponti con laha infatti annunciato che non aggiungerà i canali russi al proprio servizio, come invece ...Anche allora Big Tech ha avuto un ruolo: la Russia, ad esempio, ha chiesto più volte a Facebook ... A queste si aggiungono perfino gli operatori di contenuti in streaming come Netflix, che in questo ...Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso le uscite dei loro film nei cinema russi dopo l'invasione dell'Ucraina. Pellicole come The Batman, Turning Red e Morbius non saranno proiettate in Russia come ...