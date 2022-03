Russia, la guerra del calcio: FIFA e UEFA sospendono squadre e Nazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Imperversa la guerra in Ucraina, nonostante la giornata di ieri sia stata calamitata dal dialogo tra le parti. La Russia ha invaso con forza il territorio ucraino ed il mondo sportivo ha reagito in modo negativo allo scoppio del conflitto sanzionato, nel loro campo, il movimento sportivo facente parte della nazione che ha aggredito i vicini di casa. La finale di Champions League tolta a San Pietroburgo, mentre Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno ufficializzato che non giocheranno contro selezioni russe. Secondo l’ultima decisione di FIFA e UEFA, nessuno potrà farlo: tutte le squadre di club e le Nazionali dela Russia sono state sospese dalla competizioni calcistiche. La Russia cancellata dalle competizioni UEFA e FIFA Ecco il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Imperversa lain Ucraina, nonostante la giornata di ieri sia stata calamitata dal dialogo tra le parti. Laha invaso con forza il territorio ucraino ed il mondo sportivo ha reagito in modo negativo allo scoppio del conflitto sanzionato, nel loro campo, il movimento sportivo facente parte della nazione che ha aggredito i vicini di casa. La finale di Champions League tolta a San Pietroburgo, mentre Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno ufficializzato che non giocheranno contro selezioni russe. Secondo l’ultima decisione di, nessuno potrà farlo: tutte ledi club e le Nazionali delasono state sospese dalla competizioni calcistiche. Lacancellata dalle competizioniEcco il ...

Advertising

CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - Tluigi15 : RT @Graficandia: Ma con che coraggio la politica scrive battute su #Anonymous, ritwitta meme idioti e può anche solo pensare di scherzare d… - AlessandroV1953 : @Alessiobissoli @Gitro77 Quindi, da bravi politici, per mantenersi la poltrona più a lungo possibile hanno dichiarato guerra alla Russia ... -