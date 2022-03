Russia, la Federcalcio contro FIFA e UEFA: «Ci discriminate, faremo ricorso» (Di martedì 1 marzo 2022) Russia, comunicato Federcalcio contro FIFA e UEFA: «Ci discriminate, faremo ricorso». La nota ufficiale Con un comunicato la Federcalcio della Russia ha replicato a FIFA e UEFA che hanno estromesso le squadre russe dalle competizioni internazionali. IL COMUNICATO – «Riteniamo che questa decisione è una violazione di tutti gli standard e principi che regolano la competizione internazionale e sia contro l’etica della sportività e del fair play. È esplicitamente discriminatorio e ha un impatto su un numero enorme di atleti, allenatori e dirigenti di club e nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e internazionali, i cui interessi, sicuramente, dovrebbero ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022), comunicato: «Ci». La nota ufficiale Con un comunicato ladellaha replicato ache hanno estromesso le squadre russe dalle competizioni internazionali. IL COMUNICATO – «Riteniamo che questa decisione è una violazione di tutti gli standard e principi che regolano la competizione internazionale e sial’etica della sportività e del fair play. È esplicitamente discriminatorio e ha un impatto su un numero enorme di atleti, allenatori e dirigenti di club e nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e internazionali, i cui interessi, sicuramente, dovrebbero ...

