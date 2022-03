Russia fuori dai Mondiali, il CT Karpin: «Speriamo nella revoca» (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina-Russia, il CT russo commenta l’esclusione dai Mondiali: «Siamo delusi, i ragazzi sognavano di andare in Qatar. Speriamo nella revoca» Come già riportato, FIFA e UEFA hanno sospeso la partecipazione dei club e delle nazionali russe da ogni competizione internazionale, compresi i Mondiali in Qatar. Il CT della nazionale russa Valeri Karpin ha rilasciato un breve commento riguardo all’esclusione. LE PAROLE – «Inutile dire che siamo tutti delusi. Naturalmente ci aspettavamo che il vincitore dei playoff sarebbe stato determinato dal campo di calcio. È un peccato per i ragazzi che sognavano di giocare i Mondiali del 2022 e ora hanno perso questa speranza. Spero che le sanzioni FIFA e UEFA possano essere revocate rapidamente e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Ucraina-, il CT russo commenta l’esclusione dai: «Siamo delusi, i ragazzi sognavano di andare in Qatar.» Come già riportato, FIFA e UEFA hanno sospeso la partecipazione dei club e delle nazionali russe da ogni competizione internazionale, compresi iin Qatar. Il CT della nazionale russa Valeriha rilasciato un breve commento riguardo all’esclusione. LE PAROLE – «Inutile dire che siamo tutti delusi. Naturalmente ci aspettavamo che il vincitore dei playoff sarebbe stato determinato dal campo di calcio. È un peccato per i ragazzi che sognavano di giocare idel 2022 e ora hanno perso questa speranza. Spero che le sanzioni FIFA e UEFA possano esserete rapidamente e ...

