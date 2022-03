Russia fuori dai mondiali, arrivano le parole del ct! (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’esclusione dalle competizioni europee e mondiali della nazionale e dei club russi, viene rotto il silenzio. A parlare è il commissario tecnico della nazionale, Valeri Karpin, il quale ha affermato: Russia Karpin mondiali “Inutile dire che siamo tutti delusi. Naturalmente ci aspettavamo che il vincitore dei playoff sarebbe stato determinato dal campo di calcio. È un peccato per i ragazzi che sognavano di giocare i mondiali del 2022 e ora hanno perso questa speranza. Spero che le sanzioni FIFA e UEFA possano essere revocate rapidamente e che il calcio russo torni sulla scena internazionale”. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’esclusione dalle competizioni europee edella nazionale e dei club russi, viene rotto il silenzio. A parlare è il commissario tecnico della nazionale, Valeri Karpin, il quale ha affermato:Karpin“Inutile dire che siamo tutti delusi. Naturalmente ci aspettavamo che il vincitore dei playoff sarebbe stato determinato dal campo di calcio. È un peccato per i ragazzi che sognavano di giocare idel 2022 e ora hanno perso questa speranza. Spero che le sanzioni FIFA e UEFA possano essere revocate rapidamente e che il calcio russo torni sulla scena internazionale”. Edoardo Ciccarelli

Advertising

TgLa7 : ++ #Fifa e #Uefa: fuori #Russia da Mondiali e club da Coppe ++ Sospesa nazionale e squadre da ogni competizione int… - GiovaQuez : Russia fuori dai Mondiali 2022 #UkraineRussia - Corriere : Gas, l’ipotesi degli accordi con l’Algeria per tagliar fuori la Russia - Bel_Zeboo : @EnricoVolpini1 E te significa male, un ragazzino di 18 anni che risponde a chi gli da del figlio di puttana che c… - NP22155065 : RT @FmMosca: Il convoglio militare russo che procede verso Kiev è lungo 65 km. STIAMONE FUORI Non è la nostra guerra e la Russia non è il V… -