Russia: cosa succede all’economia dopo le sanzioni (Di martedì 1 marzo 2022) In Russia, il rublo è in caduta libera e i tassi d’interesse raddoppiano. cosa succederà all’economia europea dopo le sanzioni? Un contraccolpo che ha del clamoroso. La guerra sul campo purtroppo sembra procedere in modo inarrestabile, senza che né gli USA né l’Unione Europea possa fare nulla per la situazione in Russia. Diversa, invece, è la faccenda dal punto di vista economico. Bruxelles ha già avviato le sanzioni, che saranno in grado di mettere in serissima difficoltà sia gli oligarchi tanto cari a Putin, sia bloccando le transazioni internazionali e isolando economicamente l’intera nazione. Il pacchetto di sanzioni economiche varato dalla UE a tempo di record (e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione e quindi ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) In, il rublo è in caduta libera e i tassi d’interesse raddoppiano.ràeuropeale? Un contraccolpo che ha del clamoroso. La guerra sul campo purtroppo sembra procedere in modo inarrestabile, senza che né gli USA né l’Unione Europea possa fare nulla per la situazione in. Diversa, invece, è la faccenda dal punto di vista economico. Bruxelles ha già avviato le, che saranno in grado di mettere in serissima difficoltà sia gli oligarchi tanto cari a Putin, sia bloccando le transazioni internazionali e isolando economicamente l’intera nazione. Il pacchetto dieconomiche varato dalla UE a tempo di record (e già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione e quindi ...

