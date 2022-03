Russia, Bruxelles studia la stretta sui mini-oligarchi Le sanzioni e le donazioni a Kiev fanno volare il Bitcoin (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre l’Unione europea su proposta di Mario Draghi studia “ulteriori misure mirate contro gli oligarchi, creando un registro internazionale pubblico di quelli con un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro” e di “aumentare ulteriormente la pressione sulla Banca centrale russa, chiedendo anche alla Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede in Svizzera, di partecipare alle sanzioni”, l’offensiva bellica russa in Ucraina fa ora volare il Bitcoin. Un effetto di senso opposto dopo lo scivolone accusato la scorsa settimana con l'inizio del blitz di Mosca verso Kiev che aveva portato la criptovaluta a scendere verso quota 35.000 dollari. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre l’Unione europea su proposta di Mario Draghi“ulteriori misure mirate contro gli, creando un registro internazionale pubblico di quelli con un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro” e di “aumentare ulteriormente la pressione sulla Banca centrale russa, chiedendo anche alla Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede in Svizzera, di partecipare alle”, l’offensiva bellica russa in Ucraina fa orail. Un effetto di senso opposto dopo lo scivolone accusato la scorsa settimana con l'inizio del blitz di Mosca versoche aveva portato la criptovaluta a scendere verso quota 35.000 dollari. Segui su affaritaliani.it

Advertising

SusannaCeccardi : Si torna a Bruxelles. Domani ci sarà la riunione plenaria del Parlamento dove voteremo una risoluzione per chiedere… - elenalizzi : Oggi sono a #Bruxelles per partecipare alla discussione in plenaria sull’aggressione della Russia all’Ucraina e per… - simoventurini1 : RT @busettodavide: L'Unione Europea, nel mentre avvengono i primi colloqui tra #Russia e #Ucraina, promette di fornire armamenti letali per… - LucaOfFriends : @repubblica Le sanzioni! Sarà come usare la nostra faccia per rompere la mano della Russia. Complimenti agli strat… - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: La Russia punta il dito contro Bruxelles: 'I cittadini e le entità dell'Ue coinvolti nella consegna di armi all'Ucraina sar… -