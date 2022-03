Rumor | FIFA 23 supporterà il cross-play!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 1 marzo 2022) Il giornalista e insider Tom Henderson ha recentemente affermato, tramite un report apparso si Xfire, che23il-play: scopriamo insieme tutti i dettagli Il successo di22 continua imperterrito, e il titolo di Electronic Arts sta prendendo sempre più terreno rispetto al disastroso eFootball di Konami, che comunque sembra volersi difendere. Non sono nemmeno passati sei mesi dall’uscita della nuova iterazione del franchise dedicato al calcio più famosa di sempre, che già iniziano le indiscrezioni sulla prossima. Stando ad un report di Tom Henderson rilasciato su Xfire, Electronic Arts avrebbe grandi piani per23, che almeno per quest’anno non dovrebbe cambiare nome. Il primo grande passo previsto è il-play, che stando al report sarà disponibile ...