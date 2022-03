Rugby | Sei Nazioni 2022 | i convocati di Crowley per Scozia e Galles

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, Kieran, ha comunicato la lista degli atletiper le ultime due partite del Guinness Seicontro lae il, in del 12 e del 19 marzo. Sono 33 i giocatori scelti dallo staff tecnico azzurro per il raduno di Roma in programma a partire da giovedì 3 marzo. Rientro in Nazionale per Luca Bigi dopo essere sceso in campo con l’Italia nelle Autumn Nations Series. A disposizione del gruppo azzurro anche l’esperienza di Federico Zani, così come Fuser e Negri dopo aver completato il periodo di recupero successivo all’attuazione del protocollo Hia. Recuperati dai rispettivi infortuni Braley, Capuozzo e Da Re. Prima convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Maggiore per ...