Rugby | i convocati dell’Italia per le ultime due sfide del Sei Nazioni 2022 | torna Bigi | assente Parisse

Sono trentatré i giocatori convocati da Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, per le ultime due partite valevoli per il Sei Nazioni 2022. La selezione tricolore scenderà in campo prima sabato 12 marzo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia e poi, sabato 19 marzo, al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles. Entrambi i match cominceranno alle ore 15.15 e verranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Da segnalare il ritorno in Nazionale del tallonatore Luca Bigi dopo essere sceso in campo per gli Azzurri nelle Autumn Nations Series. Recuperati dai rispettivi infortuni Braley, Capuozzo e Da Re, mentre Fuser e Negri tornano a disposizione dopo aver completato il periodo di recupero ...

