Rottamazione ter | è appena scaduta la nuova rata | cosa fare per mettersi in regola dopo questo termine

In data 28 febbraio è scaduto il termine per procedere al saldo della Rottamazione ter. Chi non avesse ancora proceduto a saldare la prossima rata però avrà ancora un'opportunità per mettersi in regola: ecco come fare. Rottamazione ter, cosa fare dopo la scadenza del 28 febbraio Nella giornata di ieri, 28 febbraio, è scaduto il termine per saldare la prossima rata della Rottamazione ter. Questa scadenza riguarda tutti quei contribuenti che usufruiscono della definizione agevolata delle cartelle e hanno proceduto a saldare tutti i pagamenti precedenti. In caso di versamento oltre il termine previsto oppure di pagamento di una somma parziale, i ...

