Roma, Zaniolo a rischio contro l'Atalanta: la situazione (Di martedì 1 marzo 2022) A rischio per Nicolò Zaniolo il prossimo match contro l'Atalanta, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. Il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo molto probabilmente non giocherà nella prossima partita dei giallorossi contro l'Atalanta. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che spiega come il giocatore si sottoporrà oggi a una serie di visite per capire i danni al naso subiti nell'ultimo scontro in campo contro lo Spezia. La speranza ora è che si tratti solo di una frattura e non di una rottura. In ogni caso Mourinho dovrà fare a meno di un importante membro della rosa.

